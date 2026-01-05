Nissan zet elektrische ARIYA nog scherper in de markt

Nissan heeft per direct het leveringsgamma van de ARIYA herzien en de prijzen naar beneden bijgesteld. De 100% elektrische SUV is nu beschikbaar in drie uitvoeringen en twee batterijversies.

De ARIYA is direct uit voorraad leverbaar met een fiscale waarde vanaf € 36.600 en een gunstige bijtelling* vanaf € 196 per maand.

De nieuwe instapprijs van de Nissan ARIYA geldt voor de aantrekkelijke Limited Edition-uitvoering met 63 kWh-batterij. Deze versie biedt een zorgvuldig samengestelde, zeer complete uitrusting met alle gewilde voorzieningen voor een gunstige prijsstelling. Zo is de Limited Edition standaard uitgerust met onder meer NissanConnect navigatie en services met 'over the air'-updates, twee 12,3" beeldschermen, Apple CarPlay®, Android Auto® en uitgebreide parkeerhulp. Klanten kunnen ook rekenen op LED‑koplampen, 19‑inch lichtmetalen wielen, Intelligent Key en intelligente cruise control.