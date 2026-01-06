Politie lost meerdere schoten bij aanhouding met mes gewapende man Venlo

De politie heeft maandag in Venlo meerdere schoten gelost bij de aanhouding van een agressieve man. 'De verdachte is daarbij gewond geraakt aan zijn been. Hij is overgebracht het ziekenhuis. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak', zo meldt de politie dinsdag.

Melding man met steekwapen

De meldkamer ontving rond 17:30 uur meldingen over de man. Hij zou met een steekwapen voor een woning aan de Prinses Beatrixstraat rondlopen.

Dreigen met mes richting politiemensen

De politie dwong de man om zijn handen omhoog te doen, maar daar gaf hij geen gehoor aan. Hij bleef agressief en werkte niet mee. 'De man dreigde met een steekwapen richting de politieagenten. In eerste instantie werd daarop het stroomstootwapen ingezet, maar aangezien de man nog steeds niet meewerkte aan de aanhouding was de politie genoodzaakt meerdere schoten te lossen', aldus de politie. De aangehouden verdachte is een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche doet verder onderzoek naar de zaak. Schietincidenten of geweldsinzetten door de politie waarbij mensen (ernstig) gewond zijn geraakt of die een dodelijke afloop hebben, worden altijd onderzocht.