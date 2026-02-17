Twee overleden personen aangetroffen op vakantiepark in Limburg

Dinsdagmiddag kregen de hulpdiensten rond 14.30 uur een melding binnen van een persoon te water bij een vakantiepark in het Limburgse Posterholt.

Twee lichamen geborgen

Er werden twee lichamen aangetroffen op het terrein van het vakantiepark aan de 1e Heuvelenweg. Een lichaam werd in het water aangetroffen het andere lichaam lag aan de waterkant.

Traumahelikopter

Aanvankelijk vloog er ook een traumahelikopter op de melding af maar beide slachtoffers bleken reeds te zijn overleden.

Drone camera brandweer

De brandweer heeft het lichaam uit het water gehaald en nog verder gezocht maar daarbij is verder niets aangetroffen. De brandweer heeft met een drone overzichtsbeelden gemaakt van de omgeving rond de vindplaats van de twee slachtoffers.

Politiehelikopter ingezet

De politie heeft een afzetting gemaakt en is een groot onderzoek gestart naar de precieze toedracht. Daarbij is de omgeving tot "plaats delict" verklaard. Ook is bij het onderzoek een politiehelikopter ingezet. Verdere heeft de politie onderzoek verricht in een woning op het vakantiepark.