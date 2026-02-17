Automobilist aangehouden na dollemansrit door Vlaardingse Broekpolder

Een 57-jarige automobilist bracht maandagmiddag meerdere mensen in gevaar tijdens een levensgevaarlijke rit door de Broekpolder in Vlaardingen. Hij is aangehouden voor poging doodslag en gevaarlijk rijgedrag.

Agenten zagen rond 14.00 uur op de A4 een auto die ze wilden hem controleren. De bestuurder negeerde het stopteken en ging ervandoor. Hij vluchtte via de A20 en de afrit Vlaardingen de Broekpolder in. Op de Watersportweg reed hij op hoge snelheid bijna een voetganger omver. Een agent die hier getuige van was, loste eerst twee waarschuwingsschoten in de lucht en toen de automobilist nog steeds niet stopte een schot op de band.

Op de Marathonweg reed de automobilist een auto aan. De inzittenden zijn nagekeken door een ambulance maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Op Plein 1940 veroorzaakte de automobilist nog een aanrijding met een andere auto. Op de Van Hogendorplaan/ Rotterdamseweg crashte de auto van de verdachte. De verdachte, een 57-jarige man uit Leiden, is aangehouden. De politie onderzoekt waarom de man besloot op de vlucht te slaan.