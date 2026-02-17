Koopwoning kostte gemiddeld 480 duizend euro in 2025

In 2025 was de gemiddelde transactieprijs van een bestaande koopwoning 480 duizend euro. In Blaricum betaalden kopers het meest met gemiddeld 1,1 miljoen euro, en in Kerkrade het minst met gemiddeld 270 duizend euro. In 2 gemeenten is de gemiddelde prijs boven de 1 miljoen euro, in 5 gemeenten is deze lager dan 300 duizend euro. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

De gemiddelde transactieprijs in 2025 was bijna 29 duizend euro hoger dan een jaar eerder, terwijl deze stijging in 2024 bijna 35 duizend euro was. In 2025 registreerden 19 van de 342 gemeenten een lagere gemiddelde prijs dan in 2024.

Blaricum duurste gemeente, Kerkrade goedkoopste

In Blaricum waren in 2025 bestaande koopwoningen gemiddeld het duurst: 1,1 miljoen euro. Op de tweede plek staat Bloemendaal met iets meer dan 1 miljoen euro. In Bloemendaal is de gemiddelde transactieprijs al vijf jaar boven de 1 miljoen euro.

Kerkrade is de gemeente met de goedkoopste bestaande koopwoningen: 270 duizend euro. In 2024 had Pekela nog de laagste gemiddelde prijs: iets meer dan 250 duizend euro. In 5 gemeenten is de gemiddelde prijs lager dan 300 duizend euro, in 2024 waren dit er nog 11.