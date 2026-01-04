Man betrapt fietsendief en raakt gewond

Een 24-jarige man betrapte zaterdagavond 3 januari 2026 een fietsendief bij een supermarkt aan de Jan Heijnsstraat. De man probeerde de dief tegen te houden, maar die haalde vervolgens een paar keer flink uit met het zojuist doorgeknipte kettingslot. Het slachtoffer raakte gewond en staakte de achtervolging.

Rond 22.00 uur, na het doen van zijn boodschappen, kwam de man terug bij zijn fatbike en zag hij twee mannen staan bij zijn fiets. Hij sprak hen aan, maar de mannen knipten het slot door en kregen de fiets los. Een van de mannen sloeg met het doorgeknipte kettingslot naar het slachtoffer. Het slachtoffer verdedigde zich, waardoor het slot zijn arm raakte.

Toch besloot hij de achtervolging in te zetten. Op dat moment maakte een van de daders, een man van ongeveer 40 jaar met een licht getinte huid, een grijze muts en een donkerblauwe jas, een beweging alsof hij iets uit zijn zakken haalde. Omdat het slachtoffer dacht dat dit een wapen zou kunnen zijn, stopte hij met de achtervolging. Een van de mannen liep weg, terwijl de andere wegfietste op de zojuist gestolen fatbike richting de Vredeman de Vriesstraat. Het slachtoffer deed aangifte en ging naar de huisartsenpost voor zijn verwondingen.