Lichaam vermiste Mick aangetroffen in Kanaal bij Helmond

Zaterdagmiddag heeft de politie in het water van het kanaal bij de Rochadeweg in Helmond de vermiste Mick (19) uit Helmond gevonden. Dat heeft de politie zaterdag even voor 18.00 uur bevestigd.

Geen misdrijf

'Inmiddels is vast komen te staan dat het inderdaad gaat om de vermiste Mick uit Helmond. We gaan niet uit van een misdrijf. De zoektocht is daarmee definitief beëindigd. Wij wensen nabestaanden heel veel sterkte toe', aldus de politie op X.