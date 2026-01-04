Man gewond na conflict in woning Roosendaal

In de nacht van zaterdag 3 januari op zondag 4 januari is een man gewond geraakt tijdens een conflict in zijn huis aan de Philipslaan in Roosendaal. Hij liep meerdere snijwonden op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man, medebewoner van het slachtoffer, is aangehouden.

De politie kwam rond middernacht ter plaatse na een melding van een mogelijke steekpartij. Bij het huis vonden de agenten de bebloede man. Hij had verschillende snijwonden. De man was aanspreekbaar en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar zijn verwondingen behandeld werden. Een getuige vertelde de politie dat een andere man was weggerend. Agenten vonden deze man in een tuin dicht bij het huis en is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Onderzoek moet uitwijzen wat precies zijn rol was.