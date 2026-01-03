zaterdag, 3. januari 2026 - 16:20 Update: 03-01-2026 16:23
Nepagenten in Nijmegen aangehouden
Foto: Archief FBF
Nijmegen
Op vrijdagmiddag 2 januari zijn twee minderjarigen (meisje en jongen) en een 28-jarige man aangehouden in Nijmegen.
Zij worden verdacht van het oplichten van een kwetsbare man uit Nijmegen. Het slachtoffer is hierdoor veel geld kwijtgeraakt. Dit is gelukt doordat de verdachten zich voordeden als politieagent. De drie verdachten zijn opgesloten voor nader onderzoek. Om de voortgang van het onderzoek niet te belemmeren zit het drietal in beperking.
