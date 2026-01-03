Nepagenten in Nijmegen aangehouden

Zij worden verdacht van het oplichten van een kwetsbare man uit Nijmegen. Het slachtoffer is hierdoor veel geld kwijtgeraakt. Dit is gelukt doordat de verdachten zich voordeden als politieagent. De drie verdachten zijn opgesloten voor nader onderzoek. Om de voortgang van het onderzoek niet te belemmeren zit het drietal in beperking.