Slachtoffer gezocht van ernstig vuurwerkincident Hoog Catharijne in Utrecht

Op 2 januari heeft zich rond 17.45 uur in Utrecht een ernstig incident voorgedaan in winkelcentrum Hoog Catharijne. 'Een groep jongeren stak vuurwerk af en gooide dit een winkel in. Even later ontplofte het vuurwerk', zo meldt de politie.

Vuurwerk ontplofte in winkel vlakbij vrouw

'Drie aanwezige bezoekers liepen daarbij mogelijk gehoorschade op. Een vierde slachtoffer stond boven het vuurwerk toen het ontplofte. Wij zijn nog naar deze vrouw op zoek. Was jij in de winkel toen het vuurwerk afging? Meld je dan bij ons via 0900-8844', aldus de politie.

'Vrouw zeer mogelijk gewond geraakt'

Op camerabeelden is te zien dat een vrouwelijk slachtoffer zich op het moment van de ontploffing vrijwel boven het vuurwerk bevond. Zij is na het incident niet meer aangetroffen. Omdat zij zich zeer dicht bij de explosie bevond, is zij zeer mogelijk gewond geraakt.

Vier minderjarige jongens aangehouden

Inmiddels zijn vier minderjarige jongens aangehouden in verband met dit incident. Het onderzoek is echter nog in volle gang en we komen dus graag in contact met het nog onbekende slachtoffer/getuige. Ben jij de vrouw die op dat moment dicht bij het vuurwerk stond? Of heb je gezien wat er is gebeurd, of herken je jezelf of iemand anders op de beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Het delen van deze oproep wordt gewaardeerd.