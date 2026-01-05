Code oranje voor gladheid en code ''rood'' voor files

In het westen, midden en noorden kan vanochtend (ook tijdens de ochtendspits) 2-5 cm sneeuw vallen, plaatselijk 5-8 cm, hiervoor staat code oranje uit. Mogelijk kan dit later in de ochtend ook voor andere provincies gaan gelden.

Ook elders moet het verkeer rekening houden met gladheid door sneeuw en bevriezing van natte wegen. Hiervoor staat code geel uit. De winterse omstandigheden met gladheid houden de komende dagen aan.

Er is kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden.

Rijkswaterstaat: ''Houd rekening met gevaarlijke rijomstandigheden vanwege sneeuwval en gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Er wordt nog steeds met man en macht gewerkt om de gladheid te bestrijden. Daarom roepen we automobilisten op de strooiwagens en sneeuwschuivers de ruimte te geven en deze niet in te halen.''

Het aantal files in de maandagochtendspits loopt snel op. Rond 08.00 uur stond er zo'n 690 kilometer file. Zo'n drukke ochtendspits was er in heel 2025 niet geweest, aldus Rijkswaterstaat.