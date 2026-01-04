Opnieuw code geel voor winterweer

Tijdens hevigere buien kan er dan opnieuw een sneeuwdek van 1-3 cm ontstaan, vooral in het zuiden en noordoosten plaatselijk mogelijk 3-5 cm of meer. In de loop van zondag beperken de buien zich tijdelijk tot het midden en noorden van het land. Verder kan er 's avonds, 's nachts en 's ochtends buiten de buien om met name verder landinwaarts gladheid voorkomen door bevriezing van natte wegen.