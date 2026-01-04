zondag, 4. januari 2026 - 10:39 Update: 04-01-2026 10:42
Opnieuw code geel voor winterweer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
De Bilt
Net als voorgaande dagen geldt ook vandaag opnieuw code geel door talrijke buien met kans op hagel, natte sneeuw en vooral landinwaarts ook droge sneeuw.
Tijdens hevigere buien kan er dan opnieuw een sneeuwdek van 1-3 cm ontstaan, vooral in het zuiden en noordoosten plaatselijk mogelijk 3-5 cm of meer. In de loop van zondag beperken de buien zich tijdelijk tot het midden en noorden van het land. Verder kan er 's avonds, 's nachts en 's ochtends buiten de buien om met name verder landinwaarts gladheid voorkomen door bevriezing van natte wegen.