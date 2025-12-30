OM: Syrische terrorismeverdachte aangehouden in Vlissingen

De politie heeft op donderdag 18 december 2025 in Vlissingen een 29-jarige Syriër aangehouden die mogelijk plannen had een terroristische aanslag te plegen in Europa en lid zou zijn van de terroristische organisatie Islamitische Staat (IS). Dit maakt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag bekend.

'Aanslag in Europa rondom de kerstdagen'

Uit informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kwam naar voren dat de man op social media uitlatingen had gedaan over het plegen van een terroristische aanslag in Europa rondom de kerstdagen. Een concreet doelwit werd niet genoemd.

Aanhouding in woning in Vlissingen

'Onder meer op basis van deze informatie is de man nog diezelfde dag in zijn woning in Vlissingen aangehouden. De politie heeft gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek', aldus het OM.

30 dagen langer vast

De man verscheen vandaag voor een raadkamer van de Rechtbank Rotterdam. Daar werd besloten dat de man nog zeker 30 dagen langer vast blijft zitten op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf en deelname aan de terroristische organisatie IS.

In beperkingen

De verdachte zit sinds zijn aanhouding in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben. Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de politie, onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM).