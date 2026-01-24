Vier verdachten aangehouden in onderzoek witwassen en diefstal NFT’s

De politie heeft deze week vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar witwassen en diefstal NFT’s (niet-vervangbare tokens). Het gaat om twee mannen en een vrouw uit Axel en een vrouw uit Terneuzen.

Het Zeeuwse rechercheteam startte een onderzoek nadat er informatie was binnengekomen over diefstal van NFT’s. Het zou gaan om 169 gestolen NFT’s waarmee een geschat financieel voordeel is verkregen van 1.4 miljoen euro. Met toestemming van een rechter-commissaris zijn rechercheurs deze week een woning in Axel binnengegaan en hebben diverse gegevensdragers, geld en drie voertuigen in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op de woning. De vier verdachten zijn verhoord en inmiddels weer vrijgelaten. De districtsrecherche Zeeland gaat samen met andere rechercheteams verder met het onderzoek.

Bescherm je NFT’s

Een NFT is een uniek, digitaal eigendomscertificaat dat hoort bij een kunstwerk, muziek, video en dergelijke. NFT’s kunnen via phishing, hacks of malafide smart contracts uit crypto-wallets worden gestolen, vaak doordat hackers toegang krijgen tot de privésleutels. Criminelen sluisen de NFT's snel door, wat opsporing moeilijk maakt. Weest alert op dergelijke phisingmails en zorg voor een sterke beveiliging bijvoorbeeld met een hardware wallet. Deel nooit je online toegangscode met anderen.