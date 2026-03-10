Brandweer blust met drie hoogwerkers dakbrand Willem de Zwijgerlaan Amsterdam

Dinsdagochtend zijn vanwege een brand in Amsterdam op de bovenste etage bewoners van woningen aan de Willem de Zwijgerlaan geëvacueerd.

Drie hoogwerkers brandweer

Rond 09.00 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand aan de Willem de Zwijgerlaan. Drie hoogwerkers van de brandweer kwamen vanwege dat de brand op de bovenste etage op een hoogte van ongeveer 15 meter woedde ter plaatse.

Geen gewonden

Niemand raakte gewond wel werden een aantal woningen ontruimd. De brandweer had rond 10.00 uur de brand geblust. Naar de precieze oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld.