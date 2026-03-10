Dwangsommen voor Meta tot 10 miljoen euro voor aanpassing Facebook en Instagram

Het gerechtshof Amsterdam besloot vandaag in een eindarrest dat Meta Ierland hogere dwangsommen tot maximaal 10 miljoen euro moet betalen voor het uitvoeren van de aanpassingen in de Facebook en Instagram platforms en apps. Dit meldt het gerechtshof dinsdag.

In strijd met de Digital Services Act (DSA)

Op 2 oktober 2025 deed de rechtbank Amsterdam uitspraak in een zaak tussen Meta en Bits of Freedom. De voorzieningenrechter oordeelde dat de manier waarop Facebook en Instagram waren ingericht, op onderdelen in strijd was met de Digital Services Act (DSA).

Tijdlijn instelling was niet permanent

De voorzieningenrechter heeft Meta bevolen om binnen twee weken aanpassingen door te voeren in de Facebook en Instagram platforms en apps. Meta moest een eind maken aan de volgende situatie: een door de gebruiker gekozen instelling voor de tijdlijn was niet permanent. De instelling schakelde steeds automatisch terug naar een geprofileerd aanbevelingssysteem als een gebruiker naar verschillende secties van deze platforms navigeert of de app afsluit en heropent.

'Prikkel' van 5 miljoen dwangsom onvoldoende

Tegen deze uitspraak ging Meta in hoger beroep. Op 28 oktober 2025 oordeelde het hof in een tussenbeslissing dat Meta het bevel van de voorzieningenrechter uiterlijk op 31 december 2025 moest hebben uitgevoerd. Inmiddels is een groot deel van de maatregelen getroffen, maar nog niet allemaal. Het hof oordeelt dat er nog steeds een spoedeisend belang is en verhoogt het maximum van de dwangsommen naar 10 miljoen euro. De voorzieningenrechter had eerder een maximum van 5 miljoen gesteld. Het hof achtte deze prikkel onvoldoende om de uitspraak na te komen.

Hoge Raad

Met dit eindarrest dat ging over de spoedeisendheid en de dwangsommen is de procedure in dit kort geding bij het hof afgelopen. Er kan beroep in cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld.

Meta kondigt bodemprocedure aan

Meta heeft een groot deel van haar bezwaren tegen het vonnis van de voorzieningenrechter in hoger beroep ingetrokken. Zij is het nog steeds niet eens met het vonnis en heeft een bodemprocedure aangekondigd. Een bodemprocedure na een kort geding is een uitgebreide rechtszaak waarin een definitief oordeel wordt gegeven over een geschil.