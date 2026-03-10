Politie houdt grootschalige zoekactie Dordtse Kil na vondst voeten van vermiste Marijke en Yoran

De politie heeft maandag 9 maart een grootschalige zoekactie gehouden in en rondom de rivier de Dordtse Kil. 'Er is gezocht naar de langdurig vermiste Marijke de Groot die vermist is sinds maart 2024 en Yoran Krol die vermist is sinds december 2023', zo meldt de politie vandaag.

Twee voeten in schoenen gevonden

De destijds 16-jarige Yoran raakte in december 2023 vermist vanaf het jongerencentrum de Pomp te Almkerk. De destijds 75-jarige Marijke raakte in maart 2024 vermist. Haar fiets werd door een voorbijganger gevonden aan de oever van de rivier de Dordtse Kil in ’s-Gravendeel. 'Van zowel Marijke als van Yoran werd onlangs op ongeveer dezelfde plek bij de rivier de Dordtse Kil in Dordrecht een voet in een schoen aangetroffen. De vondst van de lichaamsdelen was reden voor de politie om een grootschalige zoekactie te organiseren, in de hoop meer te vinden', aldus de politie.

Grootschalige zoekactie

Zo werd onder andere het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) ingezet. Het LTOZ is een landelijk samenwerkingsverband van diverse eenheden van de politie en ketenpartners. Dit team met allerlei technische middelen (waaronder een boot met sonarapparatuur) klaar voor zoekingen onder water. Ook werd in de oever nabij de vindplaatsen van de lichaamsdelen gezocht met speurhonden. Deze honden zijn erin getraind om menselijke geur op te sporen.

Niets opgeleverd

Helaas heeft de zoekactie niets opgeleverd zo laat de politie dinsdag weten. In beide zaken zijn op dit moment geen aanwijzingen om rekening te houden met een misdrijf.

De inzet van de politie bij langdurig vermiste personen

Elke dag raken er personen vermist. Gelukkig worden de meeste vermiste personen binnen een week teruggevonden. Het kan voorkomen dat iemand na een jaar nog niet is gevonden. Gelukkig gebeurt dit slechts een heel enkele keer per jaar. Voor familieleden en vrienden van een vermist persoon die achterblijven, is dit een verdrietige en moeilijke situatie om mee om te gaan. Slachtofferhulp Nederland staat klaar voor deze familieleden. Ook krijgen achterblijvers een familierechercheur toegewezen. Deze rechercheurs zijn het aanspreekpunt voor de familie in -in dit geval- een vermissingszaak.

Cold case

Een (vermissings)zaak die niet wordt opgelost, wordt een ‘cold case’ genoemd. De politie heeft speciale coldcaseteams die deze onopgeloste zaken onderzoeken. Het feit dat iemand langdurig vermist is, betekent dus niet dat deze zaken niet de aandacht hebben van de politie. Een coldcaseteam kan zo’n zaak alsnog oppakken, zoals ook bij deze zoeking het geval is. Op deze manier hopen we de achterblijvers antwoord te kunnen geven op vragen die zij hebben.