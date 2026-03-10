dinsdag, 10. maart 2026 - 15:24 Update: 10-03-2026 15:42
Tractor vliegt in brand op akker in buitengebied Exloo
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Exloo
Maandag werd de brandweer van 2e Exloërmond en Borger opgeroepen voor een brand aan de Regenhamsdijk in het buitengebied van Exloo.
Vlam gevat
Tijdens werkzaamheden op een akker heeft door nog onbekende oorzaak een tractor vlam gevat. De bestuurder kon tijdig het voertuigen verlaten. De brandweer heeft het vuur geblust. De brand heeft de tractor fors beschadigd.