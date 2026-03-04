NVWA haalt 85 schapen weg bij veehouder in Zuid-Holland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op maandag 2 maart 85 schapen in bewaring genomen in Zuid-Holland. De houder onthield de dieren de nodige zorg. De schapen zijn naar een opvanglocatie gebracht. De NVWA heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de houder. Er loopt al een strafrechtelijk traject tegen hem.

Het bedrijf staat onder verscherpt toezicht. Daarom houdt de NVWA de situatie op deze locatie al langer scherp in de gaten. Eerder heeft de NVWA al een last onder bestuursdwang opgelegd. Dit betekent dat de houder binnen een bepaalde periode de situatie voor de dieren moet verbeteren.

Magere en kreupele dieren

Tijdens de inspectie op 2 maart bleek de situatie niet verbeterd. Inspecteurs troffen in een stal 5 erg vermagerde en vervuilde schapen aan. De dieren hadden geen voer. De overige schapen stonden in de wei. Zij bleken bijna allemaal drachtig. Een aantal van hen was ernstig kreupel. Een dierenarts van de NVWA zag ook een ziek schaap dat meteen zorg nodig had.

De NVWA heeft er geen vertrouwen in dat de houder de juiste zorg kan bieden aan zijn dieren. Daarom is besloten om de meeste schapen mee te nemen. De houder moet de kosten betalen voor het meenemen, opvangen en verzorgen van de dieren.