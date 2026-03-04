Kabinet onderzoekt inzet marineschip Evertsen in oosten Middellandse Zee

Het kabinet onderzoekt de wenselijkheid en de mogelijkheid om het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen defensief in te zetten in het oosten van de Middellandse Zee na en verzoek daarvoor van Frankrijk. Dat melden minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Defensie) en minister Berendsen (Buitenlandse Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer.

Verzoek van Frankrijk

Het onderzoek houdt verband met de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de aanvallen van Iran op omliggende landen. 'Nederland ontving op 3 maart een verzoek van Frankrijk om met Zr.Ms. Evertsen het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle te ondersteunen in het oosten van de Middellandse Zee', aldus het ministerie van Defensie.

Defensieve inzet

Het verzoek van de Fransen vraagt om defensieve inzet. Beide schepen waren recent in een breder vlootverband (carrier strike group, CSG) op gereedstellings-oefening in de Baltische Zee.

Op korte termijn een besluit

Het kabinet zal naar verwachting op korte termijn een besluit nemen. De Kamer wordt daarover geïnformeerd. In de tussentijd zet Zr.Ms. Evertsen al wel koers naar de Middellandse Zee, samen met het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle.