Verdachte claimde vrouwen door zwaar geweld en bedreiging

Met zwaar geweld, heftige bedreigingen en het maken en delen van seksvideo's legde een 34-jarige Delftenaar volgens het Openbaar Ministerie beslag op zijn vriendinnen. Alsof hun leven niks waard was. In twee jaar tijd werden maar liefst vijf vrouwen slachtoffer.

"Zijn wil was wet," vertelde een van de slachtoffers aan de politie. "Als je niet deed wat hij zei dan zorgde hij daar wel voor." Zij was degene tegen wie verdachte de ernstigste strafbare feiten pleegde. Verdachte mishandelde de vrouw, onder meer door haar te slaan, schoppen, met het hoofd tegen de muur te slaan, van de trap te duwen en sigaretten uit te drukken op haar armen.

Hij bedreigde haar ook met een vuurwapen. Daarover appte hij trots met iemand anders: "[ze] had mijn gun gezien. Doorgeladen en alles. Ze was kanker bang." Dat de vrouw alle reden had om bang te zijn blijkt uit het verleden van verdachte: hij werd eerder veroordeeld tot 7 jaar cel voor doodslag op zijn toenmalige vriendin. Daarover zei hij nu tegen het slachtoffer: "ga jij maar dood, voor jou wil ik wel weer 7 jaar zitten".

Hij gebruikte de dreiging ook om de vrouw te verkrachten. Hij greep haar keel beet en dwong haar onder dreiging van een mes tot seks. Ook zijn er filmpjes waarop verdachte seks met haar heeft terwijl het lijkt alsof ze buiten bewustzijn is.

Claimen

De man stond vandaag terecht voor meerdere feiten die hij tussen november 2022 en oktober 2024 zou hebben gepleegd tegen vijf vrouwen. Hij weet op berekenende manier vrouwen voor zich te winnen, hield de officier van justitie de rechtbank voor, om ze vervolgens totaal te claimen. Een van de slachtoffers had tatoeages met zijn naam laten zetten, zodat voor iedereen duidelijk was dat ze van hem was. Ze had zelf geen enkele zeggenschap meer over haar leven. "Heb ik toestemming om even te gaan wandelen?" vroeg ze hem.

Verdachte maakte bij meerdere slachtoffers filmpjes tijdens de seks. Dat hij geen enkel respect had voor de vrouwen, blijkt uit het feit dat zij hem smeekten die niet te verspreiden, maar hij dat toch deed. Hij verstuurde filmpjes naar voor de slachtoffers onbekende mensen, maar ook naar bekenden. "Het is zo vernederend," zei de officier van justitie, "en het maakt ze onzeker omdat ze niet weten wat er verder nog met de filmpjes is gebeurd."

Slachtoffers moeten ertegen worden beschermd dat verdachte in de toekomst weer gevoelig materiaal van hen kan openbaren. Om die reden zijn ook de Dropbox, iCloud en social media-accounts van verdachte met toestemming van de rechter-commissaris verwijderd.

Een van de slachtoffers was pas 17, daarom legt het Openbaar Ministerie in die zaak het maken, bezitten en verspreiden van kinderporno ten laste.

Maatschappij beschermen

Verdachte heeft niet willen meewerken aan onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. Toch kunnen de deskundigen wel vaststellen dat sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en zwakbegaafdheid. Het Openbaar Ministerie vindt dan ook dat de man een tbs-maatregel opgelegd zou moeten krijgen. "Alleen een kale gevangenisstraf werkt niet, dat blijkt. Een jaar na het uitzitten van zijn straf is verdachte alweer in de fout gegaan. De maatschappij moet tegen deze man worden beschermd."

Daarom eiste de officier van justitie naast een gevangenisstraf van 10 jaar ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast zou hij de slachtoffers een schadevergoeding moeten betalen. De rechtbank doet over drie weken uitspraak.