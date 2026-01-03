Drietal snel gearresteerd na diefstal telefoon in Goes

Een telefoon wordt gestolen op straat, maar dankzij snel handelen van het slachtoffer en zijn vrienden én de inzet van de politie, werden de verdachten snel aangehouden. Dit meldt de politie zaterdag,

Telefoon uit handen gegrist

Op vrijdag 2 januari rond 12.40 uur stapt het slachtoffer samen met zijn vrienden uit de trein in Goes. Drie jongens lopen voor hen in de Piet Heinstraat en vragen iets aan het slachtoffer. Op het moment dat hij antwoord geeft, grijpt een van de verdachten naar de telefoon en rent weg. Het slachtoffer (een minderjarige jongen uit Oost-Souburg) en zijn vrienden zetten meteen een achtervolging in, maar raken de verdachte uit het zicht.

Livelocatie telefoon gevolgd

Al snel beseffen ze dat ze de live locatie van de telefoon kunnen volgen. Tegelijkertijd belt een van hen de politie. Ze volgen de locatie en komen uiteindelijk uit de man die zijn telefoon heeft afgepakt. De man bedreigt de jongens, maar na een korte confrontatie geeft hij toch de telefoon terug en vlucht opnieuw.

Aanhouding drietal

Het slachtoffer geeft een beschrijving van de verdachten aan de politie, inclusief de richting waarin de man vluchtte. Agenten gaan onmiddellijk op zoek en treffen even later de drie verdachten die aan de beschrijving voldoen. Alle drie zijn aangehouden en zullen later worden verhoord. Het gaat om een 19-jarige uit Assen, een 20-jarige uit Middelburg en 19-jarige man uit Spanje.