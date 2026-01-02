Politie ontdekt hennepkwekerij na melding van schoten in woning Kloosterzande

De politie ontving op 1 januari 2026 rond 01.00 uur een melding dat er schoten zouden zijn gehoord bij een woning aan de Pastoor Smuldersstraat. 'Bij binnentreden troffen agenten een hennepkwekerij aan', zo meldt de politie.

'Geschoten in woning'

Agenten zijn direct ter plaatse gegaan en hebben aangebeld bij de betreffende woning. Omdat er geen gehoor kwam, zijn zij de woning binnengegaan. In de woning is niemand aangetroffen. Wel constateerden agenten dat er in de woning geschoten is. Daarnaast vonden zij een hennepkwekerij met enkele honderden planten en bijbehorend werkgereedschap. De woning is aangemerkt als plaats delict. De politie heeft de locatie afgezet en sporen veiliggesteld voor verder onderzoek.

Persoon met schotwond in ziekenhuis

Kort na deze melding troffen agenten, die voor een andere melding in een ziekenhuis aanwezig waren, een persoon aan met een schotwond. Later bleek dat deze persoon betrokken lijkt te zijn bij het incident aan de Pastoor Smuldersstraat. De politie onderzoekt de zaak.