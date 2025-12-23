OM: Geen aanleiding voortzetting onderzoek na opgraven lichaam Daniel van Vliet

In het onderzoek naar de dood van Daniel van Vliet uit Zierikzee heeft het opgraven van zijn lichaam geen informatie opgeleverd die wijst op een strafbaar feit of betrokkenheid van derden. 'Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nu bepaald dat bij gebrek aan aanwijzingen voor een misdrijf het onderzoek wordt gesloten', zo maakt het OM dinsdag bekend.

Lichaam in gracht bij Nobelpoort gevonden

Op 4 augustus 2015 gaf de familie van de 21-jarige Daniel hem als vermist op toen hij na een cafébezoek niet was thuisgekomen. Drie dagen later werd zijn lichaam aangetroffen in de gracht bij de Nobelpoort in zijn woonplaats. Uit het politieonderzoek dat werd opgestart kwam niet naar voren dat er mogelijk sprake zou zijn van een misdrijf.

Lichaam opgegraven na nieuwe informatie

Tien jaar na het overlijden is de zaak op basis van nieuw binnengekomen informatie, verkregen via een getuige, heropend waarbij op 24 september 2025 ook het lichaam van Daniel is opgegraven. De politie sprak met getuigen en riep ook getuigen op zich te melden, voor zover dat nog niet was gebeurd.

NFI

'Zowel de getuigenverhoren als de sectie op het lichaam door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geven voor het Openbaar Ministerie geen aanleiding om het onderzoek voort te zetten', aldus het OM.

