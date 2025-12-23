EOD maakte dit jaar fors meer explosieven onschadelijk

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in 2025 opnieuw zijn enorme meerwaarde bewezen voor de veiligheid van Nederland. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

'40 procent meer projectielen onschadelijk gemaakt'

'Er kwamen bijna 3.200 meldingen binnen over ergens in het land gevonden explosief materiaal. Dat is bijna 600 keer meer dan vorig jaar. In 2025 zijn uiteindelijk 3.438 projectielen onschadelijk gemaakt, in 2024 waren dat er 2.455', aldus het ministerie.

Bommen uit WOII en IED's

Het bleek dit jaar in 2.931 gevallen te gaan om niet ontplofte bommen en granaten, veelal restanten uit de Tweede Wereldoorlog. Verder werden de explosievenruimers 264 keer geattendeerd op geïmproviseerde explosieven (IED's). Hieronder bevond zich dit keer voornamelijk zwaar vuurwerk.

Veel conventionele explosieven

Een in het oog springende vondst deed zich dit najaar voor op Vliegbasis Deelen.

De EOD ontdekte er maar liefst 14 brisantbommen, duizenden granaten en ander explosief materiaal uit de Tweede Wereldoorlog.

Malden

Ook Malden kwam dit jaar op de EOD-kaart. In het centrum van de Gelderse plaats werd tijdens graafwerkzaamheden een grote hoeveelheid oorlogsexplosieven gevonden. De EOD werd meerdere keren ingezet om de projectielen te ruimen.

Vliegtuigbom bij station Raalte

Eveneens bij graafwerkzaamheden bij station Raalte vond de EOD in september een 500-pond vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, die werd aangetroffen bij graafwerkzaamheden. Om de bom onschadelijk te maken moest het treinverkeer enkele uren worden stilgelegd.

Verdacht pakketje aan voordeur

In Vianen bleek een verdacht pakketje aan een voordeur te hangen. De EOD verwijderde het, maar het leidde wel tot een ontruiming van enkele in de buurt liggende woningen.

Duitse vliegtuigbom

In Eindhoven maakte de EOD in april een verroeste Duitse vliegtuigbom onschadelijk. Een magneetvisser had het explosief, dat waarschijnlijk al 80 jaar in het water lag, opgevist. De bom werd op de Oirschotse Heide tot ontploffing gebracht.

Ondersteuning bij grote evenementen

Naast het onschadelijk maken van explosieven, ondersteunde de EOD ook bij de beveiliging van belangrijke nationale en internationale evenementen. Denk aan de NAVO-top, Koningsdag en de Canal parade in Amsterdam.