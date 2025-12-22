Onderzoek naar online verkoop geneesmiddelen leidt tot grote vondst en aanhouding

Het rechercheteam van basisteam Oost Watergraafsmeer heeft een onderzoek ingesteld naar de online verkoop van geneesmiddelen via de webshop mikekamagra.nl. Bij een instap en doorzoeking in een woning zijn er meer dan 37.500 pillen en enkele wapens aangetroffen. Het overgrote deel van deze pillen betrof Kamagra, maar ook geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen. Bij de instap begin november is een 40-jarige man uit de provincie Utrecht aangehouden. De verdachte kwam in beeld door meerdere aangiften van aan en verkoopfraude waarbij bestelde goederen niet werden geleverd.

Het merendeel van de 37.500 pillen betrof producten gerelateerd aan Kamagra, daarnaast werden ook geneesmiddelen aangetroffen die onder de Opiumwet vallen. Kamagra is een middel dat wordt gebruikt om een erectie te stimuleren bij mannen, maar wat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken, soms zelfs met het risico op fatale gevolgen. Ook zijn er wapens uit categorie 1 en 2 in beslag genomen. Het gaat bij deze categorieën bijvoorbeeld om messen, boksbeugels en stroomstootwapens.

Crimineel samenwerkingsverband

Uit de in beslag genomen gegevensdragers zijn verbanden gevonden met andere websites waar Kamagra wordt aangeboden en naar het criminele samenwerkingsverband. Deze bevindingen wijzen op een breder netwerk van betrokkenen en activiteiten buiten de onderzochte webshop. Bij het onderzoek is vastgesteld dat voor het ontvangen van inkomende transacties van de webshop gebruik is gemaakt van een bankrekening die door een zogenoemde geldezel werd geleverd. Het onderzoek naar de herkomst en de omvang van deze verbanden is in volle gang en vormt een belangrijk onderdeel van het lopende strafrechtelijk onderzoek.

Notificatie van klanten en vervolgonderzoek

Het volledige klantenbestand van de webshop is in handen van het rechercheteam. Alle klanten zullen worden geïnformeerd dat recent geplaatste bestellingen niet meer geleverd worden. Door inzicht in alle orders zijn ook grote afnemers in kaart gebracht. Omdat gegevens van deze afnemers bekend zijn, worden verdere aanhoudingen niet uitgesloten.

Gezondheidswaarschuwing

De politie waarschuwt nadrukkelijk: middelen die via niet‑gereguleerde kanalen worden verkregen, zoals Kamagra‑gerelateerde producten, brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Gebruik van dergelijke middelen kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken en in uitzonderlijke gevallen de dood tot gevolg hebben. Personen die dergelijke middelen in huis hebben, wordt dringend afgeraden deze te gebruiken en geadviseerd contact op te nemen met een arts voor professioneel advies.