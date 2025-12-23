Populaire winterse kledingstukken voor mannen

Voor veel mannen draait een winteroutfit vooral om één ding: warm blijven. Maar wat als je het warm wilt hebben én er stijlvol uit wilt zien, zonder eindeloos scrollen door webshops en zonder je hele kledingkast te vernieuwen? Gelukkig hoeft herenmode niet ingewikkeld of duur te zijn, ook als je een grotere kledingmaat hebt. Met een paar slimme basics kun je eindeloos combineren, zonder dat het lijkt alsof je elke dag hetzelfde draagt.

De wollen jas

Een goede wollen jas is een echte allrounder: netjes, warm en geschikt voor bijna elke gelegenheid. Ga voor klassiekers als donkerblauw, grijs of camel. Dit zijn kleuren die gemakkelijk te combineren zijn met de rest van je garderobe. Draag ‘m over een coltrui voor een nette look, of over een sweater op casual dagen. Om je jas in vorm te houden, is het belangrijk die netjes op te hangen. Een goede jas verdient zorg. Kies bij voorkeur voor een iets langer model voor extra bescherming tegen kou.

Het tijdloze overshirt

Het overshirt is uitgegroeid tot de perfecte tussenlaag voor de moderne man, ideaal voor wie stijlvol voor de dag wil komen zonder formeel pak. Kies voor een stoer model van robuust katoen of wol, eventueel met een subtiel patroon. Het overshirt geeft direct karakter aan je outfit en is bovendien makkelijk aan of uit te trekken. Combineer ‘m met een trui, een overhemd of simpelweg een wit T-shirt voor een aantrekkelijke uitstraling.

De dikke trui

Een dikke trui is onmisbaar voor je wintergarderobe. Ga voor lamswol of schapenwol voor maximale warmte. Draag je laagjes, dan zijn merinowol of een kasjmierblend perfecte opties. Kabeltrui, ribbelstructuur of effen; als de pasvorm goed is, maak je een verzorgde indruk. Let erop dat de schoudernaden op de rand van je schouders vallen en de mouwen net op je handen rusten. Met één of twee neutrale kleuren (zoals donkergroen en navy) en een coltrui kun je eindeloos variëren.

De warme broek

We snappen het: een joggingbroek is comfortabel en makkelijk om uit de kast te trekken. Maar voor net dat beetje extra stijl kies je beter voor een corduroy chino of een wollen pantalon. Deze houden je warm en geven je outfit een volwassen uitstraling. Ideaal dus voor op kantoor, een borrel of een dagje uit. Toch last van koude benen? Draag er dan een lange onderbroek of een thermolegging onder. Niemand die het ziet, maar jij voelt het verschil.

De duurzame winterlaars

Sneakers zijn niet gemaakt voor de winter en natte sokken zijn erg onaangenaam. Investeer dus in degelijke winterschoenen. Zo heb je stevige enkellaarzen met rubberen zool die speciaal ontworpen zijn om je grip, warmte en stijl te bieden. Kies een model met een strak silhouet in donkerbruin of zwart leer dat je gemakkelijk kunt dragen voor het werk, een avondje uit of een wandeling. Spuit ze in met een waterdichte spray aan het begin van het seizoen en je verlengt de levensduur van je schoenen enorm.

Accessoires zonder gedoe

Een sjaal, muts en handschoenen zijn niet alleen functioneel, maar ook bepalend voor je uitstraling. Ga voor kwalitatieve materialen als wol of fleece, en kies kleuren die terugkomen in je jas of schoenen. Zo hoef je niet na te denken over combinaties. Een contrasterende kleur geeft je outfit wel direct extra karakter. Laat je sjaal niet te strak om je nek zitten. Wikkel hem losjes onder de kraag van je winterjas of laat hem gewoon hangen; dat oogt nonchalant en stijlvol.

Eenvoudig winter ready

Stijlvol de winter door hoeft geen ingewikkelde puzzel te zijn. Met de bovenstaande kledingstukken heb je de basis in huis voor stijlvolle outfits die altijd goed zitten. Investeer in kwaliteit, kies kleuren die overal bij passen en laat je inspireren door gemak. Zo heb je een veelzijdige wintergarderobe waarmee je warm blijft én goed voor de dag komt, zonder extra toeters en bellen.