Mannen met een grotere kledingmaat opgelet: zo stel je de juiste outfit samen!

Het is bijzonder hoe belangrijk ons formaat is geworden in de huidige maatschappij. We proberen onszelf in alles te onderscheiden en altijd een beetje uit de pas te lopen, maar stiekem hopen we weer niet dat we anders dan het gemiddelde zijn als we kleding kopen. Toch is iedereen verschillend. Geen lichaam is hetzelfde. Elk lichaam is even mooi. Het kan echter wel lastig zijn als jouw maten afwijken van het gemiddelde. Het kopen van goed zittende kleding kan dan een heel gedoe zijn. Gelukkig zijn er ook genoeg grotere maten te vinden voor heren en kan je - met de juiste tips - er juist heel fashionable bijlopen. Maar waar moet je dan aan denken? Hoe creëer je de juiste outfit met een maatje meer?

Kies voor een kwalitatieve kledingwinkel

Geef je niet veel om kleding en ben je niet iemand die hier graag veel geld aan uitgeeft? Dan vind je het vaak voldoende om naar een doorsnee confectiewinkel te gaan. Helaas zijn ze hier meestal niet gespecialiseerd in maten die afwijken van het ‘normale’. Daardoor is de pasvorm vaak net niet helemaal goed en zit de kleding veel minder mooi.

Zonde, want de juiste pasvorm kan juist veel betekenen voor je figuur. Daarom raden we toch aan om met een maatje meer voor een kwalitatieve kledingwinkel te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan Schulte Herenmode. Hier vind je niet alleen herenmode in alle soorten en maten, maar kun je ook nog eens goed advies verwachten en weet je zeker dat de pasvorm goed is. Je zult merken dat dit wonderen doet voor hoe je eruitziet in kleding. Houd er ook rekening mee dat kwalitatieve kleding langer mee zal gaan. Het lijkt dus misschien veel geld, maar op de lange termijn haal je dit er dubbel en dwars uit. Van kwalitatieve kleding heb je immers jaren plezier.

De juiste maat

Grote maten herenkleding is er niet voor niets. Het is belangrijk dat iedereen zich op de juiste manier kan kleden. Ongeacht zijn formaat. Toch zien we dat de meeste mensen zichzelf in een verkeerde maat hullen. Te groot of juist te klein. Hierdoor oogt een kledingstuk direct minder mooi. Het is daarom belangrijk dat je altijd de juiste maat kiest. Ga niet extra oversized dragen, want hierdoor lijk je groter dan je in werkelijkheid bent. Kies je voor een te kleine maat? Dan oogt dit ook veel minder mooi.

Om de juiste maat te bepalen is het belangrijk om jezelf op te meten. In de meeste webshops vind je een handig maattabel waarmee je aan de hand van jouw maten eenvoudig kunt aflezen welke maat je nodig hebt. In de winkel is het natuurlijk slim om gewoon te passen en eventueel advies te vragen aan een medewerker.

Kleurgebruik

De juiste kleuren kunnen wonderen doen voor je figuur. Zo weet bijna iedereen dat zwart afslankt, maar dat betekent uiteraard niet dat je helemaal geen andere kleuren aan je garderobe kunt toevoegen. Let wel op het gebruik van patronen, want sommige patronen kunnen juist probleemzones slechter uit doen komen. Dit is vooral een kwestie van passen en uitproberen.