Luchtmacht blijft vliegen vanaf Groningen Airport Eelde

De luchtmacht blijft gebruik maken van Groningen Airport Eelde. 'Het aantal vliegtuigbewegingen neemt toe tot circa 790 per jaar. Dat is vastgelegd in de ‘Regeling militair luchthavenluchtverkeer op overige burgerluchthavens van nationale betekenis’. Deze treedt 1 november in werking', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Groningen Airport Eelde

'De regeling is opgesteld door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie. Hierbij is rekening gehouden met 110 reacties op de internetconsultatie die in de zomer plaatsvond', aldus het ministerie.

Zorgen omwonenden om leefomgevingskwaliteit

Het merendeel van de reacties betrof het verzoek om meer uitleg over de regeling. Verder maakten omwonenden kenbaar zorgen te hebben over hun leefomgevingskwaliteit wanneer Defensie meer gaat vliegen. Eerder was namelijk sprake van maximaal 400 bewegingen. Er waren ook positieve reacties. Omwonenden lieten daarbij weten het belang te zien dat Defensie moet kunnen vliegen en oefenen.

Nieuwe Luchthavenbesluit

De aanleiding voor de regeling is het nieuwe Luchthavenbesluit voor het Groningse vliegveld. Volgens de Wet luchtvaart moet er een aparte regeling komen voor militair medegebruik. Dat moet aan de grenswaarden en andere regels in het Luchthavenbesluit voldoen. Denk aan de openingstijden en geluidbelasting. Deze regeling staat los van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD).

Humanitaire noodhulp

Het is van groot belang om burgerluchthavens ook open te stellen voor militairen. Ze hebben taken bij het inzetten van vliegtuigen die humanitaire noodhulp bieden. Maar ook bij regeringsvluchten, operationele vluchten en oefeningen voor de gereedstelling. Daarnaast kan het gaan om missies van Defensie, (ondersteuning van) vluchten in bondgenootschappelijk verband en ondersteuning van de Dienst Speciale Interventies van de politie.

Jachtvliegtuigen

Het gebruik van militaire jachtvliegtuigen valt niet onder de regelgeving. De F-35 kan dus niet starten of landen op Eelde, behalve in geval van nood- of voorzorglandingen. Ook oefen- en lesvluchten met toestellen zwaarder dan 6.000 kilogram zijn niet toegestaan. Dat geldt ook voor oefen- en lesvluchten met straalvliegtuigen.