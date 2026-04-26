Auto vliegt tijdens rijden in brand bij Gieten, bestuurder op tijd uit voertuig

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Op de Noordveensedijk in Gieten is afgelopen week een auto tijdens het rijden in brand gevlogen.

Auto tijdig verlaten

De vrouwelijke bestuurder zette donderdagavond het voertuig aan de kant en kon het tijdig verlaten. Ook kon zij nog een aantal persoonlijke bezittingen uit de auto meenemen.

Brandweer

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de wagen volledig werd verwoest. Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft het 10 jaar oude VW Golf geborgen.