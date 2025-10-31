Vader (43) en dochter (20) opgepakt in onderzoek dode man auto Boxmeer en drugslab

De politie heeft vrijdagochtend 31 oktober een 43-jarige man en zijn 20-jarige dochter uit Boxmeer aangehouden. 'Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het verplaatsen, verbergen en achterlaten van het lichaam van de 39-jarige man die dood werd gevonden in een auto in Boxmeer', zo meldt de politie vandaag.

Drugslab in Torhout (België)

Het onderzoek had informatie dat leidde tot een drugslab in Torhout (België). Belgische agenten zijn op vrijdag 17 oktober binnengevallen in het lab en hebben aldaar vier aanhoudingen verricht.

Recherche

Een 39-jarige man werd aan het einde van maandagmiddag 13 oktober dood aangetroffen in een gestolen auto aan de Loerangelstraat in Boxmeer. De omstandigheden waaronder hij werd gevonden deden vermoeden dat er mogelijk sprake was van een misdrijf.

Onderzoek

Onderzoek leidde ons onder andere naar een locatie in Torhout (België). Hier werd in de week na de vondst van de dode man een werkend drugslab ontdekt. Belgische agenten hielden in het pand vier mannen aan met de Nederlandse nationaliteit. In en rondom het lab werd sporenonderzoek gedaan, waarbij sporen zijn aangetroffen van synthetische drugs. Het onderzoeksteam onderzoekt de verbanden tussen het slachtoffer en het drugslab.

Aanhouding vader en dochter

Het onderzoek gaf aanwijzingen voor de mogelijke betrokkenheid van de 43-jarige man en zijn 20-jarige dochter bij het verplaatsen en verbergen van het lichaam. Daarom zijn zij aangehouden. Ze zitten vast in beperkingen en worden gehoord. De vrouw en moeder van de verdachten wordt gehoord als getuige.

Onderzoek gaat onverminderd door

Het onderzoeksteam heeft sinds de vondst van de man bijna non-stop gewerkt aan het onderzoek. Mede dankzij tientallen tips naar aanleiding van de oproepen in het tv-programma Opsporing Verzocht, sociale media en buurtonderzoek. Deze tips zijn en worden stuk voor stuk bekeken en geven ons hopelijk nog meer informatie over het leven van het slachtoffer en zijn laatste dagen. Ondanks de aanhoudingen gaat het onderzoek naar de toedracht onverminderd verder. Hierbij sluiten we meerdere aanhoudingen niet uit.