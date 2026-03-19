Gemeente Epe stuurt aan op dwangsom voor COA als noodopvang asielzoekers niet sluit

Sinds maart 2024 vangt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) asielzoekers op in het Fletcher Hotel aan de Dellenweg in Epe. Met het COA is afgesproken dat deze opvang stopt op vrijdag 20 maart 2026. 'Op die dag verloopt de vergunning en eindigt ook de bestuursovereenkomst met het COA', zo meldt de gemeente Epe donderdag.

'Juridische stappen'

Het COA heeft op dinsdagmiddag 17 maart telefonisch laten weten dat zij geen mogelijkheid ziet om de opvang op 20 maart te stoppen. Het college van de gemeente Epe houdt vast aan de afgesproken einddatum. Als de opvang zaterdag 21 maart nog niet is gestopt, neemt het college juridische stappen tegen het COA en Fletcher.

Afspraken noodopvang

De komst van de noodopvang in 2024 bracht veel teweeg. Bij de verlenging in datzelfde jaar heeft het college inwoners laten weten dat vrijdag 20 maart 2026 de definitieve einddatum is en dat er niet nog een keer verlengd wordt. In de afgelopen 2 jaar is er vaak contact geweest met het COA. Tot voor kort waren er geen signalen dat de opvang niet op tijd zou stoppen. Pas 2 weken geleden vroeg het COA of de noodopvang toch langer door kon gaan. Het college heeft toen laten weten dat het vasthoudt aan de afgesproken einddatum van de vergunning en de bestuursovereenkomst. Op dinsdag 17 maart liet het COA weten dat zij de noodopvang niet kan stoppen, omdat er geen andere plek is voor de bewoners. Het is nog niet duidelijk wanneer dat wel kan.

'Voortzetting onacceptabel'

Voortzetting van de noodopvang is voor het college onacceptabel. Afspraak is afspraak. Wij hebben oog voor de grote druk op de asielopvang in ons land en nemen als gemeente en samenleving daarin onze verantwoordelijkheid. Maar wij blijven bij ons standpunt dat de noodopvang nu moet stoppen. Dat is wat wij met onze inwoners, ondernemers, de gemeenteraad, het COA en het Fletcher Hotel hebben afgesproken. De wijze van handelen van het COA draagt niet bij aan het vertrouwen in het COA vanuit het gemeentebestuur en de samenleving.

Dwangsom

Het college gaat aankomende week in gesprek met het COA, het ministerie en het Fletcher Hotel, maar wil daar niet op wachten. Als de opvang op zaterdag 21 maart niet is gestopt, start het college de procedure voor het opleggen van een dwangsom aan het COA en Fletcher. 'Het college wil daarmee bereiken dat zij zich houden aan de afspraak en dat de locatie weer gebruikt kan worden als hotel', aldus de gemeente.