Geen strafrechtelijke vervolging agenten na overlijden arrestant

De agenten die op 8 juli 2025 een arrestant naar het politiebureau van Arnhem vervoerden, waarbij de arrestant in Oosterbeek kwam te overlijden, worden niet strafrechtelijk vervolgd. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Onderzoek Rijksrecherche

'De Rijksrecherche deed uitgebreid onderzoek naar de feiten en omstandigheden in aanloop naar het overlijden van de man. Het Openbaar Ministerie concludeert op basis van dat onderzoek dat de politie rechtmatig heeft gehandeld', aldus het OM.

Staandehouding scooterrijder

Op die dag in juli houdt de politie op de Veerweg, tussen Heveadorp en Oosterbeek,

een persoon op een scooter staande voor een controle. Er ontstaat een worsteling tussen deze persoon en een politieagent. Agenten houden de man daarom aan –waarbij de persoon zich verzet- en voeren hem geboeid af in een politievoertuig.

Onwel

In Oosterbeek raakt de arrestant in het voertuig onwel. Er volgt medische hulp door agenten en ambulancepersoneel, maar die medische hulp mag niet meer baten en de man komt te overlijden.

Geweldsinstructie

De Rijksrecherche verrichtte onderzoek naar het optreden van vier betrokken agenten, de oorzaak van het overlijden van de man en de omstandigheden waaronder dit gebeurde. Bij dat laatste wordt onder meer gekeken naar de geweldsinstructie en de gebruikte middelen om de man in bedwang te krijgen en te houden.

Hoe en wanneer onduidelijk gebleven

Hoe en wanneer de man precies onwel werd en in een medische noodsituatie belandde, is onduidelijk gebleven. Op basis van het Rijksrechercheonderzoek concludeert het OM dat het een tragische combinatie van factoren was die leidde tot het overlijden van de man. Omwille van de privacy worden geen mededelingen gedaan over de precieze doodsoorzaak. Alle betrokkenen zijn van deze beslissing op de hoogte gebracht.