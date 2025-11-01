Autoverkoop zet stijgende lijn voort in oktober
In oktober zijn er in Nederland 34.724 nieuwe personenauto's op kenteken gezet. Dat is een stijging van 8,3 procent ten opzichte van vorig jaar, toen werden er 32.074 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC.
In totaal werden er dit jaar tot nu toe 304.674 nieuwe auto’s geregistreerd, dat is 1,8 procent minder dan in 2024 (310.228). Oktober is de tweede maand op rij dat het aantal nieuwregistraties groeit ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aandeel van auto’s in het hybride segment steeg in oktober met 16.198 exemplaren naar 46,6 procent, 1,9 procentpunt hoger dan in oktober 2024. Het aantal volledig elektrische auto’s steeg met 13.968 registraties (27,4 procent hoger dan in oktober 2024), goed voor 40,2% procent marktaandeel.
Meest geregistreerde merken in oktober 2025
1. Volkswagen (3.608 registraties, 10,4% marktaandeel)
2. Škoda (3.384 registraties, 9,7% marktaandeel)
3. Kia (3.048 registraties, 8,8% marktaandeel)
4. Toyota (2.289 registraties, 6,6% marktaandeel)
5. Renault (1.886 registraties, 5,4% marktaandeel)
Meest geregistreerde modellen in oktober 2025
1. Škoda Elroq (1.772 registraties, 5,1% marktaandeel)
2. Kia Picanto (849 registraties, 2,4% marktaandeel)
3. Kia EV3 (708 registraties, 2,0% marktaandeel)
4. Volkswagen Tiguan (652 registraties, 1,9% marktaandeel)
5. Tesla Model Y (617 registraties, 1,8% marktaandeel)
Meest geregistreerde EV-modellen in oktober 2025
1. Škoda Elroq (1.772 registraties, 12,7% marktaandeel)
2. Kia EV3 (708 registraties, 5,1% marktaandeel)
3. Tesla Model Y (617 registraties, 4,4% marktaandeel)
4. Volkswagen ID.3 (509 registraties, 3.6% marktaandeel)
5. Volkswagen ID.4 (503 registraties, 3,6% marktaandeel)
Verhouding brandstofsoort in oktober 2025
1. Hybride (16.198 registraties, 46,6% marktaandeel)
2. Full EV (13.968 registraties, 40,2% marktaandeel)
3. Benzine (4.209 registraties, 12,1% marktaandeel)
4. Diesel (188 registraties, 0,5% marktaandeel)
5. LPG (161 registraties, 0,5% marktaandeel)