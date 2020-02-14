Bewoners opgeschrikt door explosie met brand bij voordeur woning Uithoorn

Bewoners aan de Muur in Uithoorn schrokken in de nacht van donderdag op vrijdag 13 februari wakker van een explosie. Dit meldt de politie.

Muur

Rond 03.00 uur op vrijdag 13 februari kwam de melding binnen bij de politie. 'In het smalle steegje waar de tuinen aan de voorkant van de woningen zijn omlijst met heggen en schuttingen was een explosief bij de voordeur geplaatst. De explosie had brand tot gevolg. Ondanks dat de bewoners thuis waren beperkte de gevolgen zich alleen tot schade aan de voordeur', aldus de politie.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar het voorval en roept getuigen op zich te melden als ze informatie hebben of iets hebben gezien. Ook is de politie op zoek naar beeldmateriaal van bijvoorbeeld deurbelcamera’s. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie op 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-9000.