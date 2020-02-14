Politie toont vrouw ten onrechte als verdachte van oplichting in opsporingprogramma's

De politie heeft ten onrechte een vrouw als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar oplichting door nepagenten in Nieuwleusen. Dit meldt de politie.

'Vrouw heeft niets met de zaak te maken'

Beeldmateriaal van de toen nog onbekende vrouw is uitgezonden in opsporingsprogramma’s Plaats Delict en Opsporing Verzocht. 'Zij heeft zich gemeld en uit nader onderzoek is vast komen te staan dat zij ten onrechte is aangemerkt als verdachte en niets met de zaak te maken heeft', aldus de politie.

Rectificatie

Op de site van de politie ie nu een rectificatie geplaatst met daarbij de bewuste foto van de vrouw voorzien van de tekst: onterecht als verdachte aangemerkt en uitgezonden. De politie laat weten dat mevrouw in beeld kwam omdat zij voldeed aan het signalement van de verdachte en ten tijde van de oplichting in de buurt van de plaats delict was. 'Inmiddels is gebleken dat de bevindingen onvoldoende zijn geverifieerd en dat te snel een verkeerde conclusie is getrokken: mevrouw is op geen enkele manier betrokken bij de oplichting van een hoogbejaarde dame', stelt de politie.

Groot bereik

De Politie maakt – na toestemming van het Openbaar Ministerie – jaarlijks in honderden zaken beelden openbaar via opsporingsprogramma’s en social media, in de hoop dat kijkers het onderzoek verder kunnen helpen. Het bereik is erg groot en kijkers helpen graag mee: we lossen op deze manier honderden zaken per jaar op.

Impact groot

Het grote bereik zorgt er in dit geval ook voor dat de impact op mevrouw enorm is. Voor heel veel mensen was te zien dat zij verdacht werd van een strafbaar feit. Politie en het Openbaar Ministerie betreuren deze fout zeer en hebben in een persoonlijk gesprek excuses aangeboden. De gepubliceerde bewakingsbeelden zijn door de politie offline gehaald. 'Er is goed contact met mevrouw en haar familie en in overleg met hen is besloten om de kwestie publiekelijk recht te zetten en daarbij een herkenbare foto te gebruiken', aldus de politie.

Onderzoek

Op dit moment wordt het onderzoek naar de nepagent opnieuw tegen het licht gehouden en wordt bepaald of er nog vervolgstappen in het onderzoek naar de juiste verdachte mogelijk zijn.