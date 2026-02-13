vrijdag, 13. februari 2026 - 12:51 Update: 13-02-2026 12:54

69-jarige vrouw overleden na verkeersongeval in Nieuwe Niedorp

Ambulance
Foto: MV
Nieuwe Niedorp

Op de Provincialeweg (N242) in Nieuwe Niedorp vond op donderdag 12 februari rond 16.15 uur een ongeval plaats. De bestuurster, een 69-jarige vrouw uit de gemeente Sudwest-Fryslan, is hierbij komen te overlijden.

Bij het ongeval botste de bestuurster door onbekende reden frontaal op een tegenligger. De bestuurder van het andere voertuig is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De nabestaanden krijgen een familieagent toegewezen.

Categorie
nieuws
Provincie
Noord-Holland
Blik op 112
Politie
Tag(s)
ongeval
dodelijk

Overig nieuws