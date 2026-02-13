69-jarige vrouw overleden na verkeersongeval in Nieuwe Niedorp

Op de Provincialeweg (N242) in Nieuwe Niedorp vond op donderdag 12 februari rond 16.15 uur een ongeval plaats. De bestuurster, een 69-jarige vrouw uit de gemeente Sudwest-Fryslan, is hierbij komen te overlijden.

Bij het ongeval botste de bestuurster door onbekende reden frontaal op een tegenligger. De bestuurder van het andere voertuig is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De nabestaanden krijgen een familieagent toegewezen.