Aanhouding heterdaad na inbraak restaurant in het Vondelpark

Een 37-jarige man uit Amsterdam kon op heterdaad worden aangehouden nadat hij kort daarvoor, op donderdagavond 12 februari 2026, ingebroken had in een restaurant in het Vondelpark. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Rond 23.20 uur kreeg de politie een melding dat het alarm afging van een restaurant in het Vondelpark. Agenten en een hondengeleider gingen direct die kant op terwijl de eigenaar op afstand, via camerabeelden, een verdachte in het restaurant zag. Agenten en de hondengeleider doorzochte het pand om de verdachte te traceren. Andere agenten zochte in de directe omgeving en zagen vervolgens ter hoogte van de Vondelburg, in het Vondelpark, een persoon die aan het opgegeven signalement voldeed van de camerabeelden. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex.