CBS: Rijbewijs- en autobezit stijgt

Begin 2026 is zowel het rijbewijs- als het autobezit hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. 'Vooral 75-plussers hebben nu vaker een rijbewijs en vaker een auto. Onder de 30 jaar nam het rijbewijsbezit iets af en het autobezit licht toe', zo meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers.

Bijna 11,9 rijbewijzen en bijna 7,2 miljoen auto's

'Op 1 januari 2026 hebben bijna 11,9 miljoen mensen een Nederlands autorijbewijs, 6,6 procent meer dan begin 2019. Er zijn bijna 7,2 miljoen particuliere autobezitters geregistreerd. Dat is 9,8 procent meer dan begin 2019', aldus het CBS.

Minder rijbewijsbezit en meer autobezit onder de 30 jaar

Het rijbewijsbezit onder 18- tot 30-jarigen is afgenomen van 69,6 procent in 2019 naar 67,7 procent in 2026. Het autobezit steeg juist, van 26,4 procent naar 28,3 procent. Ook 17-jarigen kunnen een rijbewijs hebben, maar zij mogen alleen met een begeleider rijden en zijn daarom buiten beschouwing gelaten in dit artikel.

Niet elke rijbewijshouder heeft ook een auto, vooral mensen jonger dan 30 hebben vaker een rijbewijs dan een auto. In 2026 hebben bijna 1,9 miljoen 18- tot 30-jarigen een autorijbewijs, van wie er bijna 794 duizend een of meer auto’s bezitten.

Rijbewijsbezit meest afgenomen bij veertigers

Begin 2026 heeft 85,8 procent van de veertigers (bijna 1,9 miljoen mensen) een autorijbewijs. Zeven jaar eerder was dit 88,6 procent.

Ook het autobezit is iets gedaald, van 53,3 procent naar 53,1 procent (ruim 1,1 miljoen mensen).

Stijging rijbewijs- en autobezit ouderen

Bij 75-plussers ligt het aantal autorijbewijshouders (bijna 1,2 miljoen) en het aantal autobezitters (bijna 865 duizend) het dichtst bij elkaar. In deze groep is het autorijbewijsbezit het meest toegenomen. 63,8 procent heeft begin 2026 een autorijbewijs. Zeven jaar eerder was dat nog 54,2 procent.

Ook het autobezit neemt in deze leeftijdsgroep toe. Begin 2026 heeft 47,6 procent een of meer auto’s, begin 2019 was dat nog 42,2 procent.