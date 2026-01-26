Faissal T. veroordeeld tot 6 jaar celstraf

De 25-jarige Faissal T. is maandag door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot een celstraf van zes jaar voor zijn lidmaatschap van een criminele organisatie die zich bezighoudt met handel in hard- en softdrugs, witwassen en het beramen van een gewelddadige ontsnapping van zijn vader uit de EBI. Dit meldt de rechtbank maandag.

Procesafspraken gemaakt

'Hij is ook veroordeeld voor betrokkenheid bij omvangrijke cocaïne transporten en grootschalig witwassen. In deze zaak hebben het Openbaar Ministerie en de verdediging procesafspraken gemaakt', aldus de rechtbank Overijssel.

Akkoord

De procesafspraken in deze zaak houden kort gezegd in dat Faissal T. akkoord gaat met veroordeling voor deze feiten en met de afgesproken strafeis. Beide partijen zien af van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. De officier van justitie eist een straf van zes jaar.

Oordeel van de rechtbank

In deze zaak komt de rechtbank tot het oordeel dat de gemaakte afspraken in deze zaak passend zijn. De straf die door beide procespartijen passend wordt gevonden, staat in redelijke verhouding tot de ernst van de feiten. Daarbij heeft de rechtbank met het volgende rekening gehouden:

- Met de rol van Faissal T. in de criminele organisatie. Hij nam in deze organisatie geen gezaghebbende positie in. Hij werd door zakenrelaties van zijn vader onder hun vleugels genomen om ‘het vak’ te leren, zo blijkt uit ontsleutelde berichten.

- De straffen die zijn opgelegd aan anderen in de criminele organisatie

- Zijn blanco strafblad

- De strenge detentieomstandigheden van Faissal T. in Dubai en de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).