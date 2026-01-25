Politieauto zwaar beschadigd bij incident op A4

Een politievoertuig is zaterdagavond 24 januari zwaar beschadigd geraakt bij een incident op de A4 ter hoogte van Bergen op Zoom. Een agent moest opzij springen om niet te worden geraakt.

Rond 21.15 uur werden agenten naar een eenzijdig ongeval op de snelweg gestuurd. Zij waren bezig de locatie veilig te stellen toen een andere bestuurder richting het dienstvoertuig reed. Een van de agenten kon nog net opzij springen. De auto van de bestuurder botste tegen het dienstvoertuig. Door de impact was de politieauto total loss. Niemand raakte gewond. De bestuurder uit Dinterloord is aangehouden en wordt vandaag verhoord. De politie doet verder onderzoek.