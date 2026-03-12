Vliegbasis Volkel krijgt standaard prefab legeringsgebouwen

Vliegbasis Volkel krijgt nieuwe standaard legeringsgebouwen, met in totaal 100 eenpersoonskamers. 'Die worden volgend jaar opgeleverd. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en bouwbedrijf Van Wijnen hebben eergisteren hun handtekening onder het contract gezet', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Vliegbasis Leeuwarden

Veel nieuwbouw voor Defensie kan volgens vaste concepten verlopen. Daarom hopen Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf via gestandaardiseerde legering sneller voor te bereiden, aan te besteden en te bouwen. Dit jaar starten bovendien aanbestedingstrajecten voor standaard lesvoorzieningen, kantoren, eenheidsgebouwen, werkplaatsen en magazijnen. Op Vliegbasis Leeuwarden is men vorig jaar al gestart met voorbereidingen voor bouw met standaard legeringsgebouwen.

Prefab

De elementen van gestandaardiseerde gebouwen komen in een fabriek tot stand. Vervolgens assembleren medewerkers de prefab elementen op Vliegbasis Volkel.

Sneller

Volgens staatssecretaris Derk Boswijk hoort ook betere en moderne huisvesting bij een organisatie die groeit. “Door te kiezen voor gestandaardiseerde bouw kunnen we sneller realiseren en processen vereenvoudigen. Daarmee zetten we nu een belangrijke stap om onze militairen snel goede en toekomstbestendige huisvesting te bieden. Dat is essentieel voor een schaalbare en effectieve krijgsmacht.”