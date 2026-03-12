Jongvolwassenen worden overspoeld met gokreclames

Bij jongvolwassenen tussen de 24 en 35 jaar werd in de afgelopen 12 maanden 342 miljoen keer een gokadvertentie weergegeven. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De Consumentenbond bekeek welke legale en illegale online gokbedrijven adverteerden op Facebook, Instagram en via Google. En of zij zich aan de regels houden.

In Nederland hebben 29 online casino’s een vergunning van de Kansspel Autoriteit. Zij mogen adverteren bij consumenten van 24 jaar en ouder. Dit doen zij dan ook intensief. In de afgelopen 12 maanden publiceerden zij samen 28.715 verschillende gokadvertenties op Facebook en Instagram. Deze werden 862 miljoen keer getoond aan de sociale mediagebruikers, waarvan 342 miljoen keer bij de groep tussen 24 en 35 jaar.

TOTO Casino (99% staatseigendom) is de grootste online adverteerder met 13.000 verschillende advertenties die 150 miljoen keer werden weergegeven, waarvan 70 miljoen keer bij jongvolwassenen.

Makkelijkere handhaving

Legale gokadvertenties bereiken heel veel twintigers. Maar illegale gokadvertenties bereiken via Facebook en Instagram ook tieners. Zo zagen de onderzoekers advertenties van 4 illegale goksites die op platformen van Meta 500.000 keer getoond werden aan de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Het is schandalig dat financieel kwetsbare doelgroepen een bombardement aan gokreclame voor hun kiezen krijgen. Een totaalverbod op gokreclame is de beste oplossing. Dat is ook makkelijker te handhaven, want Meta moet zich houden aan Europese wetgeving en terugkerende problemen met de content op zijn platforms actief bestrijden. Hoe duidelijker het is dat een bepaalde categorie advertenties illegaal is, hoe makkelijker de Europese Commissie Meta kan aanspreken en eventueel beboeten.'

Verbod op online gokreclame

De Consumentenbond staat niet alleen in de wens om gokreclames te verbieden. Het nieuwe kabinet-Jetten kondigde aan dat er een verbod op reclames voor online gokken moet komen. Zo’n verbod is ook onderdeel van de initiatiefwet van de SP en ChristenUnie. Deze 2 partijen willen meer. In hun initiatief staat ook dat de boetes omhoog moeten en dat de vergunning van een goksite sneller tijdelijk kan worden geschorst. Op donderdag 12 maart presenteren de SP en ChristenUnie de initiatiefwet.

Kansspel Claim

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat verschillende legale casino’s oneerlijke standaardinstellingen en extreme speellimieten hanteren, waardoor consumenten met onverantwoord hoge bedragen spelen. Dat is in strijd met de zorgplicht van casino’s. Daarom steunt de Consumentenbond de door de Stichting Consumenten Competition Claims gestarte Kansspel Claim.