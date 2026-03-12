Internationaal succes tegen georganiseerde cybercrime, criminele proxydienst uit de lucht

In een grootschalig internationaal onderzoek hebben Team Cybercrime van de politie in Limburg, onder leiding van het Openbaar Ministerie, in samenwerking met andere buitenlandse opsporingsdiensten de criminele proxydienst SocksEscort uit de lucht gehaald.

Tijdens een geplande actie is woensdag 11 maart de infrastructuur offline gehaald en de website, waarop de dienst aangeboden werd, overgenomen. Daarnaast is een grote hoeveelheid data in beslag genomen en veiliggesteld. De volledige omvang van het proxynetwerk en de afnemers van deze dienst is hiermee duidelijk geworden.

In het onderzoek is samengewerkt met de autoriteiten in Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten.

SocksEscort

SocksEscort bestond uit wereldwijd meer dan 369.000 gehackte en geïnfecteerde apparaten (zoals routers en camera’s) van thuisgebruikers. Dit betekent dat dit een illegale proxydienst is. De dienst werd sinds 2010 tegen anonieme betaling in cryptovaluta aangeboden en werd gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Internationaal onderzoek ‘Operation Lightning’

Vanwege de mondiale omvang en impact van deze illegale proxydienst, is Europol een onderzoek gestart onder de naam ‘Operation Lightning’. Het onderzoek gaf inzicht in alle geïnfecteerde apparaten die misbruikt werden als proxy van SocksEscort. De kenmerken van deze apparaten zijn gedeeld met de opsporingsdiensten in meer dan 40 landen. Deze landen kunnen maatregelen treffen, zodat deze apparaten niet meer kwetsbaar zijn voor een dergelijke proxydienst.

Nederland

In Nederland was een beperkt aantal apparaten geïnfecteerd. De eigenaren van deze apparaten worden persoonlijk door de politie in kennis gesteld. Daarnaast is data van de afnemers van SocksEscort veiliggesteld. Nader onderzoek naar de identiteit van deze personen en eventuele strafbare feiten die zij via deze dienst gepleegd hebben, loopt. Bij de actie zijn geen aanhoudingen verricht. Wel zijn servers in beslag genomen en offline gehaald.