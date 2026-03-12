'Voorlichting over eigen risico hard nodig: misverstanden leiden tot zorgmijding'

Een van de grootste misverstanden is dat een bezoek aan de huisarts het eigen risico kost. Dat is niet zo. Toch blijven mensen hierdoor weg bij de huisarts, wat kan leiden tot het uitstellen of vermijden van zorg. Onderzoek laat zien dat zorgmijding zelden wordt veroorzaakt door alleen de hoogte van het eigen risico. Misverstanden en verkeerde aannames spelen een minstens zo grote rol. Dit zegt Gert-Jan Heinsman van SKGZ, Klachten- en expertisecentrum zorgverzekeringen.

Onwetendheid belemmert toegang tot zorg

Heinsman: 'Wie niet weet dat bepaalde zorg is vrijgesteld van het eigen risico, stelt zorg eerder uit. Er is meer zorg waarvoor je geen eigen risico voor betaalt dan veel mensen denken: huisartsenzorg (ook de huisartsenpost), verloskundige zorg, kraamzorg, de NIPT, de 20-wekenecho, wijkverpleging en diverse behandelingen bij chronische aandoeningen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt bovendien nooit een eigen risico.'

Debat focust op hoogte eigen risico

'Zolang de discussie zich uitsluitend richt op de hoogte van het eigen risico, blijft buiten beeld: de verwarring over hoe het systeem werkt. Het wegnemen van misverstanden hoort daarom een volwaardige plek te krijgen in het debat. Want zolang onduidelijkheid blijft bestaan, wordt de toegang tot zorg onnodig belemmerd.