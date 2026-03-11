Veel aandacht in wijkverpleging voor hulpmiddelen

De meeste zorgprofessionals in de wijkverpleging zien iedere werkdag cliënten die hulpmiddelen gebruiken die de zelfredzaamheid vergroten. Zorgprofessionals zijn positief over deze hulpmiddelen en bij de indicatiestelling wordt vaak al nagegaan wat passende hulpmiddelen voor een cliënt zijn. Toch zijn er ook nog verbeterpunten, zo blijkt uit landelijk vragenlijstonderzoek onder (wijk)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden die werkzaam zijn in de wijkverpleging. Het Nivel voerde dit onderzoek eind 2025 uit in opdracht van Zorginstituut Nederland.

Hulpmiddelen vaak gebruikt

Twee derde van de respondenten heeft elke werkdag te maken met thuiswonende cliënten die hulpmiddelen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen voor het zelf aantrekken van steunkousen, het druppelen van ogen, het toedienen van medicijnen en het communiceren via een beeldscherm. Dit zijn allemaal hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van cliënten kunnen vergroten en daarmee bijdragen aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de wijkverpleging.