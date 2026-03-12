Verkeershinder op vrijdag verwacht door nat en onstuimig weer

De werkweek wordt tamelijk nat en onstuimig afgesloten wanneer een regengebied van west naar oost over het land trekt. Daarbij kunnen (zware) windstoten voorkomen en regent het af en toe stevig door. Dit gebeurt precies tijdens de ochtendspits, waardoor die extra druk kan verlopen.

Tot nu toe verliep deze donderdag nog best aangenaam. De zon scheen volop en het was niet echt koud, maar de zuidwestenwind is al goed voelbaar. Donderdagavond en in de nacht naar vrijdag neemt de wind verder in kracht toe, terwijl er aan het weerbeeld nog nauwelijks iets verandert. De bewolking neemt weliswaar toe, maar neerslag staat nog niet op het programma.

Zware windstoten mogelijk

Aan het einde van de nacht bereikt een regengebied de westkust en gedurende de ochtend trekt dit gebied van west naar oost over ons land. Daarbij kan het van tijd tot tijd stevig doorplenzen en is de wind nadrukkelijk aanwezig. In de vroege ochtend staat er een vrij krachtige tot mogelijk zelfs een stormachtige zuidwestenwind in het noordwestelijke kustgebied, 5-8 Bft.

De regen valt precies tijdens de ochtendspits in de Randstad en op dat moment staat er ook flink wat wind. Er zijn windstoten mogelijk tot circa 70 km/uur en vlak aan zee zijn uitschieters mogelijk tot 80 km/uur. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra drukke ochtendspits!

Nog lang nat in het zuidoosten

In de loop van de ochtend trekt het gebied verder oostwaarts en wordt het in het westen als eerste weer droger. Zodra het neerslaggebied is overgetrokken neemt de wind vrij snel in kracht af, maar helemaal rustig wordt het niet. Vrijdagmiddag is het in het midden en westen overwegend droog, al kan een lokale bui nog voorkomen. In het oosten en vooral in het zuidoosten regent het nog een langere tijd. In Limburg kan het zelfs tijdens de vrijdagmiddagspits nog flink nat zijn.

Temperatuurdaling

Niet alleen de wind en de regen zullen even wennen zijn, ook de temperatuur gaat een daling inzetten. Voordat het regengebied overtrekt kan het vrijdagochtend nog ruim 10 graden zijn, maar zodra het droog is geworden stroomt geleidelijk koelere lucht het land binnen. Daar zullen we ook in het weekend nog wat van merken. Vooral de nacht naar zondag wordt het koud met mogelijk een graadje vorst in het binnenland.

Bron: Weeronline