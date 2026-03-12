Echtpaar helpt bij oppakken nepagenten

Met dank aan opmerkzame bewoners konden eind februari twee nepagenten op heterdaad worden aangehouden. Het Openbaar Ministerie heeft de verdachten inmiddels voor de rechter gebracht, die hen veroordeelde tot fikse gevangenisstraffen.

Het echtpaar van in de zeventig werd op woensdag 25 februari gebeld, zogenaamd door de politie. Er zouden veel inbraken plaatsvinden in de omgeving, zo werd hen verteld, en de 'politie' wilde iemand langs sturen om het paar te helpen zich hiertegen te beschermen. Het is een bekende truc: oplichters bellen eerst om te kijken of iemand vatbaar is voor hun lariekoek.

Deze bewoners voelden nattigheid, dus hoewel ze meegingen in het verhaal belden ze daarna snel de échte politie. Die lagen klaar om de oplichters in hun kraag te vatten toen ze aanbelden bij de woning.

Meteen in de cel

De man die bij het paar aan de deur kwam, een 27-jarige man uit Sliedrecht, werd door de snelrechter op 2 maart veroordeeld tot 12 weken gevangenisstraf, waarvan 6 weken voorwaardelijk.

Zijn chauffeur, een 33-jarige man uit Zwijndrecht, werd woensdag 11 maart door de politierechter veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf. Deze verdachte heeft een strafblad, daarom viel het vonnis bij hem hoger uit.

In beide gevallen gaf de rechter een bevel gevangenhouding af, wat betekent dat de verdachten in de cel blijven en hun straf meteen nu moeten uitzitten.