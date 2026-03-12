OM eist celstraffen voor explosie bij woning van agent in Tholen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen drie mannen gevangenisstraffen tot 48 maanden voor het gezamenlijk laten ontploffen van een vuurwerkbom bij de woning van een agent in Tholen. “De verdachten hebben de aangevers bewust angst aangejaagd”, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Middelburg.

Explosief

Op 26 september 2023 lopen twee personen omstreeks 20.53 uur rond de bewuste woning aan het Slachtveld. Ze kijken aandachtig naar het huis waar de agent met zijn jonge gezin woont. Later die nacht, rond 02.17 uur, stapt vlakbij de woning iemand als bijrijder uit een auto. Die persoon loopt naar het pand, steekt een explosief aan en rent terug naar het voertuig. Beide momenten zijn vastgelegd door beveiligingscamera’s.

Veel schade

De bewoners van het huis komen met de schrik vrij, maar door de explosie zijn wel diverse ruiten en een rolluik vernield. Een geparkeerde auto is zwaar beschadigd. Onderzoek wijst uit dat de ontploffing is veroorzaakt door een Cobra 8 die was vastgebonden aan twee flessen met een brandbare vloeistof.

Tips na Opsporing Verzocht

Nadat de zaak in het programma Opsporing Verzocht besproken is, krijgt de politie een bruikbare tip binnen. De tipgever noemt namen van betrokkenen, onder wie degene die het explosief zou hebben aangestoken. In januari 2024 krijgt de politie ook via het TCI namen door. Uiteindelijk worden zes verdachten aangehouden, van wie er vijf voor de rechter moeten verschijnen.

Bekeuring voor niet dragen autogordel

Op basis van de onderzoeksresultaten, zoals getuigenverklaringen en onderlinge chatgesprekken, is het OM ervan overtuigd dat een 33-jarige man uit Sittard de initiator was van de ontploffing en schuilde het motief in een bekeuring die hij zou hebben gekregen voor het niet dragen van een autogordel. Volgens het OM was deze verdachte een van de twee personen die een (voor)verkenning uitvoerde en gaf hij in de bewuste nacht aan een 47-jarige medeverdachte uit Tholen de opdracht om iemand op te halen in Bergen op Zoom en naar de plaats delict te brengen.

Belastende berichten op telefoon verdachte

Die ‘iemand’ was een 30-jarige man uit Beekbergen, die ervan wordt verdacht dat hij de vuurwerkbom bij de woning plaatste en liet ontploffen. Op zijn telefoon werden belastende berichten aangetroffen die door de man uit Sittard waren verstuurd. Thuis bij de man uit Beekbergen werden een broek en handschoenen gevonden die overeenkwamen met die de dader droeg.

'Aanslag op de politie in het algemeen'

"Deze daad is een aanslag op de politie in het algemeen, een belangrijke en onmisbare organisatie in de bestrijding van criminaliteit." Deze agent was niet degene die de bekeuring uitschreef, maar dat maakte de opdrachtgever kennelijk weinig uit”, sprak de officier van justitie. “Daarmee is deze daad een aanslag op de politie in het algemeen, een belangrijke en onmisbare organisatie in de bestrijding van criminaliteit. De politie staat voor rechtshandhaving, draagt bij aan de rechtsorde en daarmee zijn deze feiten zeer ondermijnend van aard.”

'Stevige straffen'

Volgens de officier van justitie ondervindt het getroffen gezin nog steeds de gevolgen van de aanslag. Mede gelet op de maatschappelijke context waarin steeds vaker explosies plaatsvinden en er geweld wordt gepleegd tegen overheidsdienaren, vindt hij stevige straffen passend.

Lagere strafeis

Voor het laten plegen van de ontploffing eist het OM tegen de 33-jarige man uit Sittard een gevangenisstraf van 48 maanden, met aftrek van de tijd dat hij in voorarrest heeft gezeten. Tegen de 30-jarige man uit Beekbergen, die wordt gezien als uitvoerder, vordert het OM een gevangenisstraf van 36 maanden met aftrek van voorarrest. De strafeis valt lager uit omdat uit het dossier onvoldoende naar voren komt dat het doelwit de woning van een agent was. De officier van justitie vindt dat de 47-jarige man uit Tholen voor medeplichtigheid moet worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden.

Vrijspraak twee verdachten

Voor de twee overgebleven verdachten (26 en 29) vraagt het Openbaar Ministerie vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.