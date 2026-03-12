Ongeval met meerdere auto's op N374 bij Stadskanaal

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Gewonde

Ten minste twee personenauto's raakten daarbij beschadigd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Ambulancepersoneel ontfermt zich over de inzittenden. Één van de inzittende is na onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis

Verkeer om en om langs ongeval geleid

Het verkeer werd om en om langs het ongeval geleid. Berger Willem Keizer heeft de zwaar beschadigde voertuigen geborgen