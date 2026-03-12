donderdag, 12. maart 2026 - 20:27 Update: 12-03-2026 20:35

Ongeval met meerdere auto's op N374 bij Stadskanaal

auto-schade-aanrijding
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Stadskanaal

Donderdagmiddag rond 17.30 uur zijn op de N374 bij Stadskanaal meerdere voertuigen op elkaar gebotst.

Gewonde

Ten minste twee personenauto's raakten daarbij beschadigd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Ambulancepersoneel ontfermt zich over de inzittenden. Één van de inzittende is na onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis

Verkeer om en om langs ongeval geleid

Het verkeer werd om en om langs het ongeval geleid. Berger Willem Keizer heeft de zwaar beschadigde voertuigen geborgen

Categorie
nieuws
Provincie
Groningen

Overig nieuws