donderdag, 12. maart 2026 - 20:27 Update: 12-03-2026 20:35
Ongeval met meerdere auto's op N374 bij Stadskanaal
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Stadskanaal
Donderdagmiddag rond 17.30 uur zijn op de N374 bij Stadskanaal meerdere voertuigen op elkaar gebotst.
Gewonde
Ten minste twee personenauto's raakten daarbij beschadigd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend. Ambulancepersoneel ontfermt zich over de inzittenden. Één van de inzittende is na onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis
Verkeer om en om langs ongeval geleid
Het verkeer werd om en om langs het ongeval geleid. Berger Willem Keizer heeft de zwaar beschadigde voertuigen geborgen